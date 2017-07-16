عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توجيه 15 اتهاما لصبي بعد هجمات بمواد حارقة في لندن لندن - سبـأ:

قالت الشرطة البريطانية السبت إنها وجهت 15 اتهاما لصبي عمره 16 عاما بعد خمسة هجمات بمواد حارقة في لندن حيث تشمل الاتهامات الأذى الجسدي الخطير وحيازة مادة ضارة والسطو.



وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن الصبي من المقرر أن يمثل أمام محكمة ستراتفورد يوم /غد/ الاثنين.



وكانت الشرطة اعتقلت مراهقين اثنين بعد خمسة هجمات بمادة حارقة خلال أقل من 90 دقيقة في شرق لندن يوم الخميس خلفت عدة مصابين بجروح في الوجه بينهم شخص إصابته بالغة.



وقالت الشرطة إن التحقيقات في الهجمات لا تزال مستمرة.

سبأ [16/يوليو/2017]سبأ