محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دك تحصينات وتجمعات العدو السعودي وقنص عدد من الجنود والمرتزقة صنعاء - سبأ:

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات جنود العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ، فيما استهدفت وحدة القناصة عدداً من الجنود والمرتزقة .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت قلل الشيباني في عسير ، وتجمعات وتحصينات الجيش السعودي في موقع الطلعة وشماله ، وكذا تجمعات لهم في موقع اللسّان خلف المخروق بنجران .



وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بموقع العبادية و منفذ الطوال في جيزان ، فيما تم قنص جنديين سعوديين في موقع الكرس و شمال وادي المعاين .



وقال المصدر إن عدداً من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح خلال تصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لهجوم لهم في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ، مؤكداً مصرع اثنين من المرتزقة في جبل المنارة بمديرية نهم .



وأضاف المصدر : لقي ثمانية من المرتزقة بينهم قناص مصرعهم بنيران الجيش واللجان شرق يختل في مديرية المخا و مديرية صالة ومناطق متفرقة بمحافظة تعز ، كما تم قنص اثنين من المرتزقة في ساحل ميدي .



وحسب المصدر دمرت وحدة الهندسة العسكرية في الجيش واللجان آلية سعودية تقل عدداً من المرتزقة شمال صحراء ميدي ، كما تم إعطاب آلية أخرى للمرتزقة في الأطراف الشمالية الغربية لصحراء ميدي .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي ، مبيناً أن المرتزق أحمد يحيى الأحمدي من أبناء مديرية الجعفرية بريمة لقي مصرعه في جبهة ميدي .



وفي محافظة الجوف تم قنص اثنين من المرتزقة في مديرية المتون ، و إعطاب آلية تابعة لهم في منطقة وادي شواق بمديرية الغيل .



ووفقاً للمصدر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، فيما لقي المرتزق صالح عبدالله صالح الحداد مصرعه بنيران الجيش واللجان في المديرية نفسها .



كما أشار المصدر إلى مصرع عدد من المرتزقة في استهداف آليتهم من قبل وحدة الهندسة بمديرية عسيلان ، منوهاً إلى أنه تم تدمير طقم للمرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح محافظة مأرب ما أدى إلى مقتل وجرح من كانوا على متنها



وأكد المصدر مصرع المرتزقة سياف محمد حسين العرادة ، علي محمد حسين العرادة ، لشرم حسن حسين العرادة ، امين ناجي لبرش في استهداف آلية عسكرية تابعة للقيادي المرتزق سلطان العرادة المعين من هادي محافظاً لمأرب في جبهة المخدرة بمديرية صرواح .



ولفت المصدر إلى أن القيادي المرتزق الملازم أول علي أحمد سعيد النجار المرادي والمرتزق نبيل الحسني لقيا مصرعهما في جبهة صرواح بنيران الجيش واللجان الشعبية ، في حين استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة المخدرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب آليتين تابعتين لهم .

سبأ [16/يوليو/2017]سبأ