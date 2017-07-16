عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطات الأمريكية تعطي ولاية هاواي مهلة للرد على طلب ترامب حول حظر السفر واشنطن - سبـأ:

أعلن المكتب الإعلامي للمحكمة الأميركية العليا السبت أن المحكمة طلبت من ولاية هاواي أن ترد بحلول ظهر الثلاثاء على طلب الرئيس دونالد ترامب بوقف حكم أصدره قاض ويمنع سريان حظر السفر على أجداد مواطنين أميركيين ولاجئين تقوم وكالات الهجرة بنظر طلباتهم للجوء.



وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت من المحكمة الجمعة بأن تلغي هيئة المحكمة القرار الذي أصدره قاض بمحكمة جزئية في هاواي الخميس، ويقضي بالحد من مدى أمر الحظر المؤقت الذي أصدرته الإدارة بشأن اللاجئين والمسافرين من ست دول حسبما أورده موقع راديو "سوا" الامريكي .



ويقول ترامب إن الأمر التنفيذي الذي أصدره في 6 مارس ضروري لمنع الهجمات الإرهابية.



وبدأت أحدث جولة من النزاع بشأنه عندما تدخلت المحكمة العليا الشهر الماضي لتجديد الحظرين بشكل جزئي بعد أن أوقفتهما محاكم أدنى.



وقالت المحكمة العليا في ذلك الوقت إن الحظر يمكن أن يسري ولكن لا يمكن حظر دخول الأشخاص الذين لهم "صلة حقيقية" بشخص أو كيان أميركي.

سبأ [16/يوليو/2017]سبأ