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آخر تحديث: الأحد، 16 - يوليو - 2017 الساعة 10:19:34ص
طيران العدوان يستمر في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
استمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة بعدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.
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طيران العدوان يستمر في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة
[16/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
استمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة بعدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية. .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان استهدف بغارتين مزارع ومواشي المواطنين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، وشن ثلاث غارات على مديرية المتون .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و غارتين على منطقة الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثماني غارات على موقع الطلعة في نجران و غارتين على الحضيرة في جيزان .


سبأ
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