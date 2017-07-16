[16/يوليو/2017]
صنعاء ـ سبأ:
استمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة بعدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية. .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان استهدف بغارتين مزارع ومواشي المواطنين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، وشن ثلاث غارات على مديرية المتون .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و غارتين على منطقة الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثماني غارات على موقع الطلعة في نجران و غارتين على الحضيرة في جيزان .
سبأ