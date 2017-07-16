محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستمر في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة صنعاء ـ سبأ:

استمر طيران العدوان السعودي الأمريكي في استهداف ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة بعدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية. .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان استهدف بغارتين مزارع ومواشي المواطنين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، وشن ثلاث غارات على مديرية المتون .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و غارتين على منطقة الهاملي في مديرية موزع بمحافظة تعز .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و ثماني غارات على موقع الطلعة في نجران و غارتين على الحضيرة في جيزان .





سبأ [16/يوليو/2017]سبأ