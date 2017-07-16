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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخر قرب النبي صالح واعتقال مواطن فلسطيني في الخليل
[16/يوليو/2017]
رام الله/ الخليل - سبأ:
استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وادعت مصادر عبرية، أن الشاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما، حاول إطلاق النار على قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولة اعتقاله الليلة الماضية، بعد معلومات استخبارية وصلت لجهاز "الشاباك" عن هويته.

وزعمت أن الشاب نفذ عمليتي إطلاق نار قرب قرية ام صفا صباح أمس السبت، وعلى البرج العسكري المقاوم على أراضي النبي صالح الليلة الماضية.

فيما أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأنه تم انزال قوة من طائرة عسكرية إسرائيلية في المنطقة القريبة بين قرية النبي صالح وكفر عين، وأطلقت النار صوب شابين كانا داخل مركبة، واعتقلتهما، دون معرفة وضعهما الصحي.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية من القرية باسم التميمي ، "بحدود الساعة الثالثة فجرا، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة، بعد أن فتحوا البوابة التي وضعها جنود الاحتلال عند مدخل القرية، ولم يتسن بعد معرفة أي تفاصيل عن الشهيد، واذا كان من القرية، أو من قرية كفر عين المجاورة".

وفي الخليل ،اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، واستولت على مركبة واقتحمت منازل في بيت أمر ودورا بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت حي نمرة في مدينة الخليل، واعتقلت الشاب محمد بهاء خليل غيث (25 عاما)، كما داهمت عدة أحياء في مدينة دورا واقتحمت منازل المواطنين، وانتشرت في وسط الاحياء السكنية.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، داهمت بلدة بيت امر شمال الخليل، واقتحمت منزل الشهيد عمر عرفات زعاقيق، وفتشته واستولت على مركبة والد الشهيد، كما داهم جنود الاحتلال منزل المواطن جاسم فؤاد محمد ابو عياش بمنطقة عصيدة، وفتشوا جميع مرافقه والاراضي المجاورة للمنزل.

وأضاف ان جنود الاحتلال احتجزوا سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر كانت تنقل طفلا إلى المستشفى، ولم يتم السماح لهم بالمرور الا بعد تفتيشها.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، اطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت نحو الشبان ومنازل المواطنين.

سبأ
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