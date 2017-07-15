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  رياضة
إنطلاق الدور التمهيدي للبطولة الكروية الأولى لفرق النخبة بذمار
[15/يوليو/2017] ذمار - سبأ :

انطلقت اليوم على ملعب نادي نجم سبأ ذمار منافسات الدور التمهيدي للبطولة الكروية الأولى لفرق النخبة والتي ينظمها مكتب الشباب بمديرية ذمار بالتعاون مع فرع الإتحاد العام لكرة القدم.

يشارك في الدور التمهيدي للبطولة التي يشرف عليها مكتب الشباب بالمحافظة، أربع فرق تتنافس على بطاقة عبور واحدة لإكمال دور المجموعات.

وتمكن فريق قاعة الفخامة في افتتاح المنافسات من الفوز على فريق المسيرة من معبر بثلاثة أهداف، أحرز النجم صدام قرابش هدفان وعزت الغرباني هدف، مقابل هدف وحيد للمسيرة أحرزه مختار البنوس .

وفي ثاني لقاءات هذا الدور قدم شباب نجم سبأ عرضا كرويا أمام فريق الرشيد من يريم توج بخطف ثاني بطاقات العبور للدور النهائي من هذا الدور بعد الفوز المستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .
سجل أهداف النجماوية في الشوط الثاني المهاجم الشاب محمد يحيى العستوت، بينما سجل الهدف الثاني المدافع سعيد الريمي واضاف البديل اركان محمد الهدف الثالث، فيما سجل هدف الرشيد الوحيد احمد الرخمي من ضربة جزاء سددها بنجاح في شباك الحارس نيبل عادل الطشي .

بهذه النتيجة يلتقي فريقا قاعة الفخامة وشباب نجم سبأ بعد غد الاثنين في نهائي الدور التمهيدي على بطاقة العبور الوحيدة الى دور المجموعات .
سبأ
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