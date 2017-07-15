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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 10:45:06م
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إرشيفية
القوة المدفعية تدك عدد من المواقع في نجران وجيزان
[15/يوليو/2017] نجران - سبأ :

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تحصينات وتجمعات للجنود السعودي في عدد من المواقع بنجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي إستهدف تجمع للجنود السعوديين بموقع اللسّان خلف المخروق، كما إستهدف تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين شمال موقع الطلعة بنجران، بعدد من قذائف المدفعية.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الطوال بجيزان بعدد من القذائف، كما إستهدف قصف مدفعي تجمع للجنود السعوديين بموقع العبادية، محققا إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أنه تم قنص جندي سعودي شمال وادي المعاين بجيزان، كما تم قنص جندي سعودي في موقع الكرس بجيزان.
سبأ
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