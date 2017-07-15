رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة القاضي العلامة يحيى الشبامي [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة يحيى بن يحيى الشبامي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء قضى معظمها في خدمة العلم والعلماء وخدمة الوطن في سلك القضاء.



جاء فيها:



الأخ عبد الرحمن يحيى بن يحيى الشبامي وإخوانه، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمشاعر يعتصرها الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم القاضي العلامة يحيى بن يحيى الشبامي الذي وافاه الأجل بعد رحلة كفاء وعطاء قضى معظمها في خدمة العلم والعلماء وإداء الواجب الوطني في سلك القضاء.



وقد كان الفقيد رحمه الله مثالا للعالم الجليل والقاضي الزاهد الحريص على تحقيق الإنصاف والعدل بين الناس وكما عرفناه أثناء أدائه لمهامه الوطنية التي كلف بها فقد كان مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء مهامه كما كان خلال رحلة عطائه الطويلة مفعما بحب الواجب منتصرا للحق والعدل مغلبا مصالح الوطن والشعب على المصالح والاعتبارات الأخرى، وقد تجسد ذلك في العديد من المناصب والمهام الوطنية التي شغلها كعضو مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والأوقاف بالمجلس وعضو المجلس الاستشاري وقبل ذلك وكيلا لوزارة الأوقاف.



وبهذا المصاب الجلل فإنني أتقدم أليكم باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس السياسي الأعلى بأحر التعازي وصادق المواساة القلبية.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل مثواه مع الشهداء والصديقين، وأن يلهمنا وأياكم وكافه محبيه والشعب اليمني الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.



" إنا لله وإنا اليه راجعون ".

سبأ