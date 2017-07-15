الدفاع والأركان تنعيان العقيد حقوقي علي عشية [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العقيد حقوقي علي يحيى مصلح عشية الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ال60 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في القوات المسلحة.



وأشاد بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد وإسهاماته في تنفيذ مختلف المهام العسكرية خلال فترة عمله في القوات المسلحة وفي مختلف المناصب القيادية التي تقلدها والتي كان آخرها رئيس شعبة الإنضمام وإنهاء الخدمات بدائرة شئون الأفراد والإحتياط العامة.



وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد وكافة أل عشية. . سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



هذا وسيوارى جثمان الفقيد الثرى صباح يوم غد في مقبرة شملان بأمانة العاصمة بعد الصلاة عليه في جامع سوق شملان الساعة التاسعة صباحا.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ