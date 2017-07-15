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توزيع أدوية ومحاليل طبية خاصة بالكوليرا في مديرية حيس بالحديدة
[15/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

وزعت مبادرة أخوات حق معلوم للسائل والمحروم بمديرية حيس بالحديدة اليوم كمية من الأدوية والمحاليل الطبية الخاصة بالكوليرا وتسليم عدد أربعة أسرًة طبية للمستشفى الريفي بالمديرية.

وفي التوزيع أشاد رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة محمد سليمان حليصي بهذه المبادرة توزيع الأدوية والمحاليل الخاصة بالكوليرا والتي ستسهم في دعم القطاع الصحي بالمديرية وتخفيف معاناة المصابين بالإسهالات المائية.

وأكد أن العدون ساهم في انتشار الكوليرا من خلال الحصار الجائر ومنع من دخول الأدوية والمحاليل الطبية.

فيما أوضحت مندوبة المبادرة بالمحافظة داليا البتول أن توزيع الأدوية والمحاليل الطبية على المديرية يأتي بدعم رجل البر والإحسان عبدالله الصغير وإشراف عبدالله الريمي وتستهدف عدد من مديريات المحافظة .

حضر التوزيع مدير عام المديرية مطهر قاضي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد طالب حمنه ومدير مستشفى حيس الريفي الدكتور بكيل الحضرمي وعدد من أعضاء المجلس المحلي.
سبأ
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