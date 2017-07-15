رئيس الوزراء يعزي في وفاة القاضي العلامة يحيى الشبامي [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة يحيى يحيى الشبامي، الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 85 عاما، قضى جله في خدمة الوطن وتدريس العلم الشرعي والوعظ والإرشاد .



وعبر رئيس الوزراء في برقية العزاء عن ألمه وتعازيه الحارة وعظيم مواساته إلى عبد الرحمن نجل الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة وكافة آل الشبامي بهذا المصاب.. منوها بمناقب الفقيد ودوره الدعوي والإرشادي وما قدمه من عطاء متميز في كافة المناصب التي شغلها في وزارة الأوقاف والإرشاد وكذلك إسهاماته الوطنية من خلال عمله في مجلسي النواب والشورى.



وأكد أن الوطن خسر برحيل القاضي الشبامي واحد من علمائه الإجلاء الذين كان لهم دور مشهود في تكريس روح التسامح والوسطية والاعتدال في أوساط المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف والوقوف في وجه كل الدعوات الهدامة لوحدة المجتمع وسكينته العامة.



مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان.. " إنا لله وإنا اليه راجعون ".



هذا وسيوارى جثمان الفقيد الشبامي الثراء في مقبرة المشهد بعد الصلاة عليه بجامع النور في مسيك بمديرية أزال عقب صلاة ظهر غد الأحد.

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