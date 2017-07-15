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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 08:39:50م
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رئيس مصلحة الأحوال المدنية يطلع على سير العمل بعدد من فروع المصلحة
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

اطلع رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الزلب على سير العمل في عدد من المناطق التابعة للمصلحة بأمانة العاصمة.

حيث اطلع اللواء الزلب على سير العمل بمنطقة السبعين .. وجه بإتخاذ إجراءات عقابية بحق المقصرين في أعمالهم .

كما وجه رئيس مصلحة الأحوال المدنية خلال زيارته لمنطقة الأحوال المدنية بدارس سلم بإحالة أمين صندوق بالمنطقة للتحقيق جراء مخالفته في رفع رسوم البطاقة الشخصية .

وتفقد اللواء الزلب سير العمل في منطقة آزال .. ووجه بإيقاف أمين صندوق المنطقة نظرا لمخالفته في إضافة 500 ريال على رسوم البطاقة الشخصية.

وأكد عدم التهاون مع كل من يقصر في أداء واجبه أو يخالف الأنظمة المعمول بها بالمصلحة .. مهيبا بالمواطنين إبلاغ المصلحة بأي صعوبات قد تواجههم في الحصول على خدمات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني .

وأشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية بجهود منتسبي المصلحة المتواجدين في مقرات أعمالهم لتقديم الخدمات للمواطنين.
سبأ
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