مركز حقوقي اوربي يقدم شكوى للامم المتحدة لاغلاق الاحتلال المسجد الاقصى [15/يوليو/2017] عمان - سبأ:



قدم مركز حقوقي أوربي اليوم السبت، شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية "الدين والمعتقد" بسبب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة منذ صباح الأمس.



وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صدر من مقرة بجنيف مقرر الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لفتح أبواب المسجد الأقصى، محذرا من استفزاز خطوة الإغلاق للمشاعر الدينية للمسلمين.



ودعا البيان المقرر إلى أخذ انتهاك سلطات الاحتلال إلاسرائيلي لحرية الدين والمعتقد بالحسبان، وطرحه للتداول في مجلس حقوق الإنسان، واتخاذ كافة الخطوات لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين في القدس.



وذكر المرصد في البيان ان هذه الرسالة العاجلة تأتي وفقا للحق الأساسي المكرس في القانون الدولي لحقوق الإنسان في تمتع الجميع بحرية الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة الخاصة بهم تبعا لهذا الحق.



وأوضح أن هذه الشكوى تضع المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد أمام مسؤولياته تجاه الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين يعد انتهاكا صارخا لحرية ممارسة العبادة في الأماكن المقدسة.

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