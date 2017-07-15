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نائب رئيس الوزراء يتفقد أعمال الصيانة بمحطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
[15/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:
تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والإعلام أحمد حامد ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم محطة كهرباء رأس كتنيب التي يتم صيانتها وإعادة جاهزيتها للعمل.

واستمع نائب رئيس الوزراء ومرافقوه من مدير عام المحطة المهندس طه سلام إلى شرح حول أعمال الصيانة والإصلاحات والتجهيزات للمحطة المركزية التي توقفت جراء العدوان والحصار وكذا جهود مهندسو المحطة لإستمرار تشغيل الخط الساخن الذي يغذي عدد من المرافق الصحية والخدمية بالمحافظة.

وتعرف الدكتور مقبولي والزائرون خلال زيارتهم لأقسام المحطة المركزية من المختصين على مراحل العمل بالمحطة ومدى نسبة إنجاز أعمال الصيانة والإستعدادا لبدء عودة تشغيلها وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بجهود مهندسي المحطة لإعادة تشغيل المحطة وإسهامهم في متابعة كافة أقسام المحطة لتهيئتها وإعادة دخولها للعمل .. لافتا إلى أن هناك سفن تجارية قادمة إلى ميناء الحديده تحمل على متنها كميات من المازوت لتشغيل المحطة.

وأكد الدكتور مقبولي أن العدوان يسعى بشتى الوسائل لحرمان أبناء اليمن عموما وأبناء الحديدة من كافة الخدمات بما فيها التيار الكهربائي من خلال منع سفينة المازوت الخاصة بتشغيل الكهرباء من الدخول إلى ميناء الحديدة.

رافقهم خلال الزيارة وكيل المحافظة عبدالجبار أحمد محمد ومدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي سالم كليب.
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