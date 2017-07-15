ورشة تعريف بالمشروع التنموي الإغاثي أغنياء من التعفف بجامعة الحديدة [15/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



عقدت بجامعة الحديدة اليوم ورشة تعريفية بالمشروع التنموي الإغاثي "أغنياء من التعفف" والذي تنفذه مؤسسة بنيان التنموية بالتعاون مع ملتقى الطالب الجامعي والفريق الأساسي لمشروع أغنياء من التعفف بالمحافظة .



وفي الورشة أشاد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم بالدور الإنساني والإجتماعي والتنموي لمؤسسة بنيان من خلال هذا المشروع الذي يسهم في مساعدة الأسر الفقيرة.



وأكد أن قيادة المحافظة والمجالس المحلية بالمديريات ستقدم الدعم للمشروع الذي يعتبر فرصة للمساهمة في تنمية المحافظة وتطويرها.



وفي الورشة إستعرض مدير المشروع إبراهيم الوريث أهداف المشروع في إعتماد نهج جديد من خلال تنفيذ أعمال المسوحات لإيجاد قاعدة بيانات سليمة.



وأشار إلى أن المؤسسة ستنفذ أكبر مشروع من خلال توزيع 500 ألف سلة غذائية على مستوى اليمن وتدشين المشروع في الحديدة من خلال تخصيص 40 ألف سلة غذائية في المرحلة الأولى.



وبين الوريث أن المؤسسة ستقوم بإنشاء مراكز تنسيق في كافة مديريات المحافظة لإدارة مشاريعها التنموية وتحقيق التنمية الإقتصادية للمحافظة ومديرياتها.

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