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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 08:14:04م
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وكيل محافظة عمران يفتتح ويدشن مشاريع طرق ومياه بمديرية السودة
[15/يوليو/2017] عمران - سبأ :

افتتح وكيل محافظة عمران أمين فراص اليوم مشروع طريق مناطق "الموسم - لسان - وادي شميان" بطول 29 كيلو متر بمديرية السودة، بتكلفة 268 ألف و554 دولار بتمويل منظمة كير العالمية.

حيث افتتح الوكيل فراص مشروع طريق وفي الإفتتاح أشار الوكيل فراص إلى أهمية مشاريع الطرق في تسهيل حركة تنقل المواطنين في المديرية .. لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على المشاريع الخدمية بما يضمن ديمومتها.

وأشاد بما تقدمه منظمة كير من المشاريع الإنسانية والخدمية.

فيما أوضح مدير مكتب منظمة كير بعمران إبراهيم مصلح إلى أن مشروع الطريق يسهم في تسهيل تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين بالمناطق المستهدفة .. مبينا أن المشروع يشتمل على أعمال رصف بالأحجار والإسمنتية والخرسانية وأعمال مدنية أخرى.

إلى ذلك دشن وكيل محافظة عمران أمين فراص بمديرية السودة العمل بمشروع الصرف الصحي ومشروع مياه مدينة السودة بتكلفة 110 آلاف و900 دولار .

وأشاد بتعاون ابناء المنطقة في تنفيذ المشاريع الخدمية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
سبأ
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