نائب وزير التربية ووكيل محافظة صنعاء يتفقدان سير امتحانات الثانوية بسنحان (مصحح) [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي ومعه وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم اليوم سير امتحانات الثانوية العامة في عدد من المراكز الإمتحانية بالمحافظة.



حيث اطلعا ومعهما وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم شرف ووكيل قطاع التربية والشباب بالمحافظة طالب دحان على سير الإمتحانات بمركزي " 14 اكتوبر، نموذجية عبد اللطيف الحمد " بمديرية سنحان .



واستمعوا من مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار والقائمين على المركزين إلى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح العملية الإمتحانية.



وخلال الزيارة أكد نائب وزير التربية أهمية تضافر الجهود لضمان إنجاح العملية الإمتحانية سيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها البلاد.



ودعا الجميع إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم لإنجاح الامتحانات كأداة لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب وعدم الانجرار وراء الأكاذيب التي يروج لها أعداء النجاح والمستقبل الذي ينشده أبناء الشعب اليمني.



وأكد الدكتور الحامدي حرص الوزارة على معالجة كافة الإشكاليات التي قد تواكب سير الإمتحانات من خلال وجود لجان ميدانية على مستوى المديريات والمحافظات تعمل على مراقبة سير الاختبارات ورصد أي اختلالات والرفع بها في تقارير يومية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها.



وأضاف " كما خصصنا خط ساخن 01252732 لإستقبال البلاغات المسؤولة والصادقة البعيدة عن المناكفات والدعايات المغرضة حول أي إختلالات في أي مركز امتحاني لمعالجتها حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب".



من جانبه أشار وكيل أول محافظة صنعاء إلى أن الاختبارات تتم بصورة سلسلة في مختلف اللجان بالمراكز الإمتحانية ..مؤكدا متابعة سير الامتحانات من خلال الزيارات الميدانية اليومية للمراكز.



رافقهم خلال الزيارة مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية عبدالملك السياني ومدير مديرية سنحان وبني بهلول احمد نهشل ومدير مكتب التربية بالمديرية فهد مرشد.



وكان وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل قطاع التربية والشباب طالب دحان اطلعا على سير الإمتحانات بعدد من المراكز بمديريتي بني مطر وسنحان.



حيث اطلع الوكيل عاصم ومعه مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار على سير الإمتحانات بمركز الحمزه بيت عذران.. مستمعين إلى شرح من مدير مكتب التربية بالمديرية مقبل الجعدبي عن سير الامتحانات والصعوبات التي تواجهها .



وتفقد الوكيل دحان ومعه مدير مديرية سنحان وبني بهلول احمد طاهر نهشل سير الامتحانات بمركز المختار بدار سلم.



وأشادا بمستوى الإنضباط بالمركز الإمتحاني .. مثمنين جهود السلطة المحلية والكوادر التربوية لإنجاح العملية الإمتحانية.

سبأ