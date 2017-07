Visite du Président al-Saamad à l'île de Kamaran [15/يوليو/2017]



Hodeïda, 15 Juillet (Saba) - Le président du Conseil politique suprême Saleh al-Sammad a effectué une visite d'inspection à l'île de Kamaran, de la province de Hodeïda dans la mer Rouge, vendredi, au cours de laquelle le président a inspecté les conditions de vie des citoyens de l'île.



Le président al-Sammad était accompagné du ministre de la Défense Mohammed Nasser al-ATFI et chef d'état-major Mohammed Abdul Karim al-Ghamari.



Le président al-Sammad a inspecté les conditions de vie des citoyens de l'île et leurs souffrances de la guerre injuste en cours par la coalition de l'agression saoudienne.



Monsieur le Président a rencontré les citoyens, leur a parlé et entendu leurs souffrances de la guerre d'agression.



Le président a visité l'île et a inspecté les dégâts et les dommages causés par les États-Unis soutenus par des bombardements aériens d'agression saoudiens sur les citoyens et leurs propriétés, où les avions de guerre d'agression ont utilisé des armes interdites américains et britanniques.



Le président al-Sammad a assuré les citoyens que sa visite ne sera pas la dernière, promettant d'envoyer les ministres du gouvernement pour visiter l'île et de rencontrer ses citoyens pour répondre aux problèmes de tous les citoyens et répondre à leurs besoins.



Monsieur le Président salue les citoyens pour leur fermeté contre l'agression.



