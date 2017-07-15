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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 08:14:04م
مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول إيقاف المشاركة في الحرب على اليمن (مصحح)
وجه مجلس النواب رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي حول قراري المجلس اللذان قضيا بإيقاف الدعم اللوجستي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدول التحالف في العدوان على اليمن وكذا وقف عمليات تموين طائرات السعودية والإمارات ...
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مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول إيقاف المشاركة في الحرب على اليمن (مصحح)
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

وجه مجلس النواب رسالة إلى مجلس النواب الأمريكي حول قراري المجلس اللذان قضيا بإيقاف الدعم اللوجستي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدول التحالف في العدوان على اليمن وكذا وقف عمليات تموين طائرات السعودية والإمارات المشاركتان في العدوان الظالم على اليمن، فيما يلي نصها :



عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن تقديره لموقف مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل بقراري إيقاف الدعم اللوجستي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدول التحالف في العدوان على اليمن وإيقاف عمليات تموين الطائرات السعودية والإماراتية المشاركة في العدوان .



ولفت مجلس النواب إلى أن هذين القرارين اتخذا في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، كما أكدت ذلك وسائل الإعلام المختلفة .



ويرى مجلس النواب أن هذا الإجراء الصائب يأتي بعد أن رأى مجلس النواب الأمريكي أن العدوان الذي تدعمه بلاده ظالم وغير عادل وليس له أي مبرر قانوني أو إنساني وكان يفترض أن لا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في دعم هذا العدوان من البداية، وقد طال أمد هذا العدوان وأتسعت رقعت تأثيراته الإنسانية والبيئية ومنها إنتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة والخطيرة وفي مقدمتها وباء الكوليرا، كما أدى العدوان إلى قتل عشرات الآلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء وهدم المنازل على ساكينها وتدمير العديد من المنشآت الخاصة والعامة، ولازال العدوان يحصد الكثير من ذلك .



ومجلس النواب في الجمهورية اليمنية إذ يشكر مجلس النواب الأمريكي وخاصة الذين تبنوا هذين القرارين، يدعو إلى سرعة متابعة تنفيذهما من قبل حكومتهم، ويدعو الدول الأعضاء في تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعودية والأمارات إلى إيقاف العدوان الظالم وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر ورفع الحظر عن مطار صنعاء وعدم المساس بميناء الحديدة .
سبأ
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