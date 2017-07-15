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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 08:14:04م
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  رياضة
اللاعبة الاسبانية موجوروزا تفوز بلقب بطولة ويمبلدون للتنس
[15/يوليو/2017] لندن - سبأ:
فازت الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو، لأول مرة، بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى للتنس عندما هزمت الأمريكية المتألقة فينوس وليامز 7-5 و6-صفر.

وفي أول نهائي للسيدات تحت سقف الملعب الرئيسي اتجهت المجموعة الأولى المتكافئة إلى نهاية ساحرة بعدما حافظت اللاعبتان على إرسالهما بسهولة في البداية.

وأنقذت موجوروزا فرصتين لكسر الإرسال في الشوط العاشر وانتهت الأولى بعد تبادل الضربات 19 مرة عندما أعادت وليامز كرة في الشباك.

وكسرت اللاعبة الاسبانية إرسال منافستها في الشوط التالي بعد تبادل طويل للضربات انتهى بخطأ من اللاعبة الأمريكية.

وحصلت موجوروزا على فرصتين في الشوط التالي للفوز بالمجموعة بعدما سددت ضربة من فوق منافستها ونجحت في حسم الأمور من الفرصة الثانية.

وبدا أن الفوز بثلاثة أشواط متتالية فك شفرة وليامز، التي كانت تسعى لان تكون أكبر لاعبة سنا تفوز باللقب في ويمبلدون في 109 أعوام، لتخسر المجموعة الثانية بدون الفوز بأي شوط بعدما انقلبت الأمور بشكل مثير.

وضمنت موجوروزا (23 عاما) التي ولدت في فنزويلا لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعدما طلبت من الحكم التأكد من أن ضربة وليامز ذهبت خارج الملعب.
سبأ
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