اللجنة الفرعية للأمتحانات بتعز تناقش سير امتحانات الشهادة العامة [15/يوليو/2017] تعز - سبأ:

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم برئاسة مدير مكتب التربية بالمحافظة عبد الخالق الصراري بحضور رئيس فريق الإشراف الوزاري مطهر سيف عبد الله، سير الامتحانات العامة بالمحافظة بناء على الملاحظات والتقارير الميدانية.



تطرقت اللجنة إلى مدى التقيد بضوابط الامتحانات ومنع التجمهر خارج اللجان واتخذت عدد من الإجراءات في هذا الجانب.



كما أقرت اللجنة نقل مركز الأمل بالحمائر للشهادة الثانوية بمديرية التعزية إلى الصديق عبيدهات في نفس المديرية ونقل مركز الخير بالحوبان للشهادة الأساسية بمديرية التعزية إلي مدرسة 7 يوليو بالحوبان.

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