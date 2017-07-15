وزير المياه يبحث مع بعثة أوكسفام التعاون في مجال مكافحة الكوليرا [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

بحث وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع بعثة منظمة أوكسفام برئاسة القائم بأعمال المدير القطري مدير البرامج الإقليمي شاين استيفنسن جوانب التعاون بين الوزارة والمنظمة خاصة في مكافحة الكوليرا وسبل تطويرها.



وتطرق اللقاء إلى دور المنظمة ومساندتها لجهود وزارة المياه والبيئة في مجال مكافحة وباء الكوليرا.



وأكد اللقاء ضرورة التنسيق بين الوزارة والمنظمة خاصة ما يتعلق بالتدخلات الجارية التي تنفذها أوكسفام لمكافحة الكوليرا في مجال المياه والإصحاح البيئي بمحافظات عمران، تعز، حجة.



وأبدى القائم بأعمال المدير القطري ومدير البرامج الإنسانية نايجل تيمنز، استعداد المنظمة التدخل العاجل في محافظة حجة باعتبارها من المحافظات الأكثر تعرضا للوباء وعلى وجه الخصوص في مناطق المحابشة، قفل شمر، الشاهل، عبس، الأمرور.



بدوره ثمن وزير المياه والبيئة عاليا الجهود والبرامج الإنسانية التي تنفذها أوكسفام في مكافحة الكوليرا.



وأكد حرص وزارة المياه على تقديم كافة التسهيلات وبما يمكن المنظمة من تنفيذ برامجها الميدانية في المحافظات المستهدفة على أكمل وجه.



حضر اللقاء وكيل أول وزارة المياه عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي قريعه ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر والناطق الرسمي للوزارة عبد السلام الحكيمي.

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