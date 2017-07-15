ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 06:43:54م
مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول ايقاف المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن
أصدر مجلس النواب بيان حول قراري مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية اللذان قضيا بإيقاف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على اليمن وكذا وقف عمليات تموين طائرات المملكة السعودية والإمارات المشاركتان في الحرب العدوانية..
قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بقصف تجمعا لهم بصرواح في مأرب
تدشين الامتحانات العملية بالمعهد التقني وكلية المجتمع بالمحويت
مسؤول روسي يؤكد ان بلاده تحافظ على مكانتها الريادية في الفضاء
أبناء مديرية ذيبين يسيرون قافلة غذائية دعما للمرابطين في الجبهات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بقصف تجمعا لهم بصرواح في مأرب
[15/يوليو/2017] مأرب - سبأ:
قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم بقصف صاروخي إستهدف تجمعاتهم بمنطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة بينهم قيادات، وتدمير ثلاث آليات عسكرية بقصف صاروخي إستهدف تجمعات لهم في أطراف منطقة المخدرة.

وأشار المصدر إلى أن القصف الصاروخي إستهدف تجمعاتهم بعد رصد محاولتهم الزحف بإتجاه مواقع عسكرية .. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل أعداد كبيرة من القتلى والجرحى إلى مستشفيات مدينة مأرب.
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين الامتحانات العملية بالمعهد التقني وكلية المجتمع بالمحويت
مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول ايقاف المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن
أبناء مديرية ذيبين يسيرون قافلة غذائية دعما للمرابطين في الجبهات
إجتماع مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة وممثلي التجار بصنعاء
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقي قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
تدشين إختبارات الثانوية ''تكميلي'' لمدارس تحفيظ القرآن الكريم بإب
توزيع 400 حقيبة للنازحات بمديرية جحانة بصنعاء
مناقشة آلية تدخلات المنظمات المحلية والدولية لمكافحة الكوليرا بذمار
وزير التخطيط يطالب الأمم المتحدة برفع الحصار والحظر على مطار صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[15/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[15/يوليو/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[15/يوليو/2017]
مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بمنع العدوان سفينة المازوت من الوصول إلى الميناء
[14/يوليو/2017]
لجنة شؤون الأسرى: خمس عمليات تبادل معلقة بسبب تعنت العدوان
[14/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by