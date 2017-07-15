مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بقصف تجمعا لهم بصرواح في مأرب [15/يوليو/2017] مأرب - سبأ:

قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم بقصف صاروخي إستهدف تجمعاتهم بمنطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة بينهم قيادات، وتدمير ثلاث آليات عسكرية بقصف صاروخي إستهدف تجمعات لهم في أطراف منطقة المخدرة.



وأشار المصدر إلى أن القصف الصاروخي إستهدف تجمعاتهم بعد رصد محاولتهم الزحف بإتجاه مواقع عسكرية .. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تنقل أعداد كبيرة من القتلى والجرحى إلى مستشفيات مدينة مأرب.

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