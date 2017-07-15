تدشين الامتحانات العملية بالمعهد التقني وكلية المجتمع بالمحويت [15/يوليو/2017] المحويت - سبأ:

دشن وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي اليوم، الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني بالمعهد التقني والمهني وكلية المجتمع بمديرية الخبت للعام الدراسي 2016م- 2017م.



واستمع ومعه مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة الدكتور عبد الملك مزارق ومدير مديرية الخبت حميد الرضمي، من عميد المعهد التقني محمد احمد الزيكم إلى شرح حول الترتيبات للامتحانات بالمعهد والتي يؤديها 185 طالب وطالبة.



وأشار إلى أن المتقدمين لهذه الامتحانات موزعين على تخصصات النجارة والكهرباء والحاسوب واللغات والميكانيك والتمديدات وإدارة الأعمال والمحاسبة.. مبينا أن امتحانات الجانب النظري ستبدأ الأسبوع القادم.



كما اطلعوا على سير الامتحانات العملية بكلية المجتمع بالخبت والتي يؤديها 210 طالب وطالبة في تخصصات المختبرات والحاسوب وتقنية المعلومات والعلوم الطبية.



وأكد الوكيل الحمزي أهمية تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات العملية.

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