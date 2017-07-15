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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 06:43:54م
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مسؤول روسي يؤكد ان بلاده تحافظ على مكانتها الريادية في الفضاء
[15/يوليو/2017] موسكو - سبأ:
اكد مسؤول روسي اليوم ان بلاده تحافظ على مكانتها الريادية في قطاع الفضاء، مشيرا الى ازدياد عدد عمليات إطلاق الأجهزة الفضائية والأقمار الاصطناعية.

وقال القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريف في مراسم الإحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء مطار "بليسيتسك" الفضائي (شمال غرب روسيا)، " مستوانا مرتفع جدا.. لم تفقد روسيا مواقعها في قطاع الفضاء. وفي المدة الأخيرة ازداد عدد عمليات إطلاق الأجهزة الفضائية والأقمار الاصطناعية.

وجرت يوم أمس عملية إطلاق ناجحة تم خلالها نقل 72 جهازا فضائيا إلى المدار، وهو رقم قياسي في هذا النوع من النشاطات. نحن نتطور باستمرار وسنحرص على ألا تخسر روسيا مكانتها في قطاع الفضاء".

وخلال العقود الستة من عمل مطار "بليسيتسك" الفضائي ، استُخدمت منصاته لنقل ما يفوق على ألفي جهاز فضائي إلى مداراتها حول الأرض، وجرت ما يزيد عن 1.6 ألف عملية إطلاق للصواريخ الناقلة، وأكثر من 500 عملية إطلاق (تجريبية) للصواريخ الباليستية عابرة القارات.
سبأ
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