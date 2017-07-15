محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول ايقاف المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن







أصدر مجلس النواب بيان حول قراري مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية اللذان قضيا بإيقاف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على اليمن وكذا وقف عمليات تموين طائرات المملكة السعودية والإمارات المشاركتان في الحرب العدوانية الظالمة على بلادنا فيما يلي نصه:



عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن تقديره لموقف مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثل بقراري إيقاف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على اليمن وإيقاف عمليات تموين الطائرات السعودية والإماراتية المشاركة في الحرب.



ولفت مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إلى أن هذين القرارين اتخذا في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، كما أكدت ذلك وسائل الإعلام المختلفة.



ويرى مجلس النواب أن هذا الإجراء الصائب يأتي بعد أن رأى مجلس النواب الأمريكي أن الحرب التي تشارك فيها بلاده ظالمة وغير عادلة وليس لها أي مبرر قانوني أو إنساني وكان يفترض أن لا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العدوان من البداية، وقد طال أمد هذه الحرب واتسعت رقعت تأثيراتها الإنسانية والبيئية ومنها انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة والخطيرة وفي مقدمتها وباء الكوليرا، كما أدى العدوان إلى قتل عشرات الآلاف من المواطنين منهم الأطفال والشيوخ والنساء وهدم المساكن على ساكينها وتدمير العديد من المنشآت الخاصة والعامة ولازال العدوان يحصد الكثير من ذلك.



ومجلس النواب في الجمهورية اليمنية إذ يشكر أعضاء مجلس النواب الأمريكي وخاصة الذين تبنوا هذين القرارين يدعو إلى سرعة متابعة تنفيذهما من قبل حكومتهم ويدعو بقية الدول الأعضاء في تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعودية والأمارات إلى إيقاف العدوان الظالم وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي وعدم المساس بميناء الحديدة .



سبأ [15/يوليو/2017] صنعاء – سبأ:سبأ