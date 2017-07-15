محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية ذيبين يسيرون قافلة غذائية دعما للمرابطين في الجبهات





سيًر أبناء مديرية ذيبين بمحافظة عمران اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات.



وأكد أبناء مديرية ذيبين خلال تسيير القافلة التي حضرها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان واحتوت على العنب الجبري ومواد غذائية متنوعة، الإستعداد تقديم مزيد من قوافل الدعم للمرابطين في جبهات الصمود بإعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه لمن يبذلون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن.



وأشاد محافظ عمران بما يقدمه أبناء ذيبين من دعم للجبهات .. مؤكدا أن ذلك ليس غريبا على أبناء ذيبين الأحرار والثوار .



وحث المحافظ على إستمرار الصمود ورفد الجبهات بالرجال والمال للدفاع عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

سبأ [15/يوليو/2017] عمران - سبأ:سبأ