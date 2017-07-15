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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 06:43:54م
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الصين تعلن انها نفذت تدريبات قرب اليابان وتايوان
[15/يوليو/2017] بكين - سبأ :


اعلنت الصين اليوم إن مقاتلاتها وقاذفاتها نفذت "عدة" تدريبات بعيدة المدى فوق البحر الأسبوع الماضي بما يشمل التحليق قرب اليابان وتايوان معتبرة إنه اختبار لقدرتها على العمل فوق البحر.

وقالت القوات الجوية الصينية في بيان لها إن طائراتها حلقت عبر مضيق مياكو الذي يقع بين جزيرتين في جنوب اليابان وعبر قناة باشي التي تفصل تايوان عن الفلبين.

واضاف البيان "نفذت القوات الجوية الصينية على مدى الأسبوع المنصرم عدة تدريبات لمسافات بعيدة فوق البحر بقاذفات من طراز إتش-6كيه وأنواع أخرى كثيرة من الطائرات التي حلقت عبر قناة باشي ومضيق مياكو واختبرت قدراتها القتالية الحقيقية فوق البحر".

وذكر أن الخطوة جزء من تدريبات روتينية مقررة سلفا هذا العام بالاتساق مع القانون والممارسات الدولية وأنها ليست موجهة ضد دولة بعينها مشيرة إلى أن مثل تلك التدريبات ستستمر.

سبأ
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