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إجتماع مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة وممثلي التجار بصنعاء
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:


عقد بصنعاء اليوم إجتماع مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي.

وفي الإجتماع الذي ضم عدد من التجار المتقدمين بعروض لوزارة الداخلية لصرف البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة أكد الوكيل الصيفي ضرورة التزام المتعهدين بالشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الداخلية بما في ذلك توفير نقاط كافية للبيع وفي أماكن مناسبة .

وشدد على أهمية الصرف وفق آلية منظمة تجنب منتسبي الداخلية الإزدحام بالإضافة إلى الإلتزام بتوفير السلع المطلوبة وبأسعار السوق .. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للنزول الميداني إلى مواقع الصرف التابعة للتجار الذين تقدموا بعروضهم للوزارة للتأكد من مطابقتها للشروط الموضوعة من قبل الوزارة ليتم توقيع العقود معهم.

وأشار الوكيل الصيفي إلى حرص قيادة الوزارة على توفير إحتياجات منتسبيها من خلال البطاقة السلعية .

فيما أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة منذر عبد العزيز الشرجبي أهمية توفير البطاقة السلعية لمنتسبي وزارة الداخلية تقديرا للجهود التي يبذلونها في حفظ الأمن والإستقرار .

وفي الإجتماع تداول ممثلو وزارتي الداخلية والصناعة مع التجار الذين تقدموا بعروضهم مختلف القضايا وكيفية تجاوز أي إشكالات تتعلق بالبطاقة السلعية.

وفي ختام الإجتماع تم فتح الظروف المتضمنة العروض المقدمة من التجار من قبل لجنة فتح المظاريف، والتي ستبلغ التجار بالعرض المقبولة يوم غد الأحد .

حضر الإجتماع وكيل الوزارة المساعد للموارد المالية العميد عبدالسلام ناجي ووكيل مساعد للموارد البشرية العميد عبدالباري الطالبي ومدير مكتب الوكيل العقيد عبد الرقيب البريهي، ومدير عام التموين بوزارة الداخلية العميد عبدالخالق السياني .

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