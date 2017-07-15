مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول ايقاف المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن أصدر مجلس النواب بيان حول قراري مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية اللذان قضيا بإيقاف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على اليمن وكذا وقف عمليات تموين طائرات المملكة السعودية والإمارات المشاركتان في الحرب العدوانية..