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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 06:43:54م
مجلس النواب يرحب بقراري مجلس النواب الأمريكي حول ايقاف المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن
أصدر مجلس النواب بيان حول قراري مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية اللذان قضيا بإيقاف مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على اليمن وكذا وقف عمليات تموين طائرات المملكة السعودية والإمارات المشاركتان في الحرب العدوانية..
قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني
ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين.
مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون
يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.
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طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطيران المعادي شن غارة على المديرية خلفت أضرار بمزارع المواطنين وممتلكاتهم.
سبأ
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