عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مفتي القدس يطالب بإعادة فتح المسجد الاقصى المبارك امام المصلين





حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم السبت من مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك والذي تطبقه بشكل كامل لليوم الثاني على التوالي.



وقال الشيخ حسين في تصريحات صحافية "نطالب العرب والمسلمين أن يتخذوا المواقف الحقيقية لحماية المسجد الأقصى ولجم الاحتلال ووقفه عن اتخاذ إجراءات ضد المسجد المبارك".



وأشار المفتي الى عدم وجود اي معلومات عن موعد إعادة سلطات الاحتلال فتح المسجد الأقصى أمام المصلين.



وقال "لا يوجد وقت محدد كل الذي أعلنوه أنهم سيغلقون المسجد لغاية يوم الأحد ونحن نطالب بإعادة فتح المسجد فوراً".



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن المفتي بعد اعتقاله لعدة ساعات عقب صلاة الجمعة بالقرب من إحدى البوابات المؤدية إلى المسجد الأقصى.



وكانت سلطات الاحتلال اغلقت المسجد الأقصى المبارك بعدما منع جيش الاحتلال اقامة صلاة الجمعة في المسجد لاول مره منذ العام 1969م .



وجاء ذلك في اعقاب إستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال بزعم مهاجمتهم جنود دوريته قرب باب الاسباط بالقدس المحتلة.

سبأ [15/يوليو/2017] القدس المحتلة – سبأ :سبأ