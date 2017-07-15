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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 06:43:54م
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  عربي ودولي
بلير:هناك امكانية التوصل الى اتفاق حول الهجرة بين بريطانيا والاتحاد الاوربي
[15/يوليو/2017]
لندن - سبأ :

قال رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير، ان قادة الاتحاد الاوربي قد يوافقون على تشديد قواعد الهجرة لاستيعاب مخاوف بريطانيا ولإتاحة الفرصة أمامها لتفادي خروج شاق ومضر وهو ما قد يترك الباب مفتوحا أمام لندن للبقاء ضمن الاتحاد.

واعتبر بلير في مقال نشره المعهد التابع له "غلوبال تشانج" اليوم ، أن انتخاب الرئيس الفرنسي ايمانويل وضع مسألة إصلاح الاتحاد الأوربي على الطاولة مما يعني أن بإمكان بريطانيا والاتحاد اللقاء في منتصف الطريق لعقد اتفاق يبقي على لندن داخل أكبر منطقة تجارة في العالم.

وقال ان "النظر إلى الخيارات بطريقة عقلانية سيتضمن بشكل منطقي خيار التفاوض على بقاء بريطانيا ضمن أوربا شرط استعداد الاخيرة للقيام بإصلاح وملاقاتنا في منتصف الطريق".

وتابع "في ضوء المخاطر وما نكتشفه يوميا من تكاليف خروج بريطانيا، كيف يمكن أن يكون من الصواب تعمد استبعاد خيار التوصل لحل وسط بين بريطانيا وأوروبا يقضي بأن تبقى بريطانيا داخل أوروبا بعد الإصلاح".

وأكد بلير أن القادة الأوروبيين مستعدون للنظر في إحداث تغييرات لاستيعاب بريطانيا، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحرية الحركة.

يشار الى ان بلير تولى رئاسة وزراء بريطانيا لمدة عشرة أعوام حتى 2007.

سبأ
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