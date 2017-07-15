محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقي قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة





اطلع مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبدالقادر الجنيد خلال لقاءه اليوم بصنعاء قيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على آلية عمل الجهاز وخطته المستقبلية.



واستعرض اللقاء الذي ضم وكلاء الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية حسين العنسي والقطاع الإداري الدكتور فهمي منصور والقائم بأعمال وكيل القطاع الفني الدكتور محمد دائل، الإنجازات التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية.



وفي اللقاء ثمن مدير مكتب رئاسة الجمهورية دور الجهاز في تحفيز الموارد المالية للدولة خلال العامين الماضيين .. وقال " كان لقيادة وكوادر الجهاز المشهود لها بالنزاهة والمهنية والكفاءة دور كبير خلال العامين الماضيين في تحسين الأداء وتحفيز الموارد المالية للدولة من خلال النزول الميداني والرقابة المصاحبة بما ساعد على تجاوز الكثير من الصعوبات والتعقيدات".



ودعا الجهات المعنية للرقابة المصاحبة ومنها وزارتي المالية والخدمة المدنية إلى تنفيذ الموازنة وسلامة إجراءات الإنفاق المالي والإداري .. مشيرا إلى أهمية تقييم الجهاز للسياسيات المالية والنقدية على أساس ومعايير اقتصاديه ذات كفاءة عالية.



وشدد الجنيد على أهمية تكاتف جهود كافة القطاعات القانونية والقضائية والإقتصادية للقضاء على كافة أوجه الفساد لتخفيف معاناة المواطنين وتجنيبهم الأضرار التي يتسبب فيها الفساد المالي والإداري وخاصة في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.



فيما ثمن وكلاء الجهاز وكوادره دعم المجلس السياسي الأعلى ومكتب رئاسة الجمهورية لتمكينهم من أداء مهامهم في إطار الظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.



وأكدوا الحرص على إنجاز كافة المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وتجاوز كل الصعوبات التي يواجهونها جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر .



ولفتوا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سيكون عند حسن ظن أبناء الشعب وقيادته السياسية من خلال المساهمة الفاعلة في مكافحة أي مظاهر من مظاهر الفساد.

سبأ [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ