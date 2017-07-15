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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 06:50:06م
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قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
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مركز حقوقي فلسطيني يدين اجراءات الاحتلال ضد المسجد الاقصى
[15/يوليو/2017] غزة - سبأ :


ادان مركز حقوقي فلسطيني الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع إقامة الصلاة في رحابه، واعتقال العشرات من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد ومفتى القدس والديار الفلسطينية ، والتحقيق معهم.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صحفي اليوم السبت ان تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد المدينة، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تطبقها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة .

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد منعت يوم أمس إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لأول مرة منذ قرابة خمسة عقود.

سبأ
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