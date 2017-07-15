محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع 400 حقيبة للنازحات بمديرية جحانة بصنعاء





وزع إتحاد نساء اليمن بمحافظة صنعاء اليوم 400 حقيبة للنازحات والمتضررات بمديرية جحانة ضمن المرحلة الرابعة من توزيع حقيبة الكرامة بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأكدت رئيس إتحاد نساء اليمن بالمحافظة حورية جار الله أن المرحلة الرابعة تستهدف توزيع ألفين حقيبة للنازحات بمديريات جحانة وأرحب وهمدان والطيال وسنحان وبني مطر ..مثمنة دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الجانب.



ونوهت بجهود قيادة المحافظة في تسهيل مهام الإتحاد لتقديم خدمات إنسانية للمتضررات.



فيما أشاد مدير عام مديرية جحانة محمد البشاري بجهود إتحاد نساء اليمن بالمحافظة في تخفيف معاناة النازحات وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ