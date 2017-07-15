محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تدخلات المنظمات المحلية والدولية لمكافحة الكوليرا بذمار





ناقشت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء الكوليرا بمحافظة ذمار في إجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة محمد محمد عبدالرزاق، آلية تدخلات المنظمات المحلية والدولية في عدد من المديريات.



وتطرق الإجتماع إلى تدخلات منظمة طيبة ومنظمة بناء واتحاد نساء اليمن للحد من تفشي الكوليرا وتقديم الدعم لـ 85 مرفقا صحيا بتوزيع زوايا الإرواء على تلك المرافق الصحية المستهدفة.



وشدد الوكيل عبدالرزاق على ضرورة تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ومنع أي منظمة تعمل في الميدان دون تنسيق مع الجهات المعنية ما لم توقع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات المستفيدة وبإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة.



وثمن دور منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية لمكافحة الكوليرا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في عدد من مديريات المحافظة.



وحث الوكيل عبدالرازاق مكتب الصحة وفرع الهيئة العامة لمياه الريف ومكتب التخطيط والمكاتب التنفيذية المعنية بمكافحة الكوليرا في المحافظة بتنسيق العمل فيما بينها بما يضمن نجاح جهود المكافحة لهذا الوباء.



وأكد ضرورة الإستفادة من الدعم الذي تقدمه المنظمات المحلية والدولية وتوزيع تدخلاتها على كافة المناطق التي تشهد إنتشارا الكوليرا وفقا للإحتياج بما يضمن احتواءه.



حضر الإجتماع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد الجماح ومدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف صالح الفلاحي.

سبأ [15/يوليو/2017] ذمار - سبأ:سبأ