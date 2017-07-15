مجلس النواب يستنكر إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى استنكر مجلس النواب إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى يوم أمس الجمعة ومنع رفع الآذان من مآذنه وكذا منع أئمة وخطباء المسجد من الدخول ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه. قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي. أسعار النفط ترتفع بدعم من نمو الطلب الصيني ارتفعت أسعار النفط 1.3 % بعدما طغى ارتفاع الطلب الصيني على تقرير سلبي من وكالة الطاقة الدولية يظهر زيادة إنتاج مصدري أوبك الرئيسيين. مواجهات قوية للثلاثة الكبار في ربع نهائي ويمبلدون يسعى كل من روجر فيدرر وآندي موراي ونوفاك جوكوفيتش إلى تأكيد مؤهلاتهم للمنافسة على اللقب في دور الثمانية من بطولة ويمبلدون للتنس.