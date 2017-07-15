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زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب منطقة جورونتلو وسط إندونيسيا
[15/يوليو/2017] جاكرتا – سبأ :


ضرب زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت منطقة جورونتلو بوسط إندونيسيا، فيما لم يصدر اي تحذير من وقوع موجات تسونامي.

وذكر مسئول في وكالة الأرصاد والجيوفيزياء الاندونيسية في تصريح نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الزلزال وقع في الساعة 19:12 مساء بتوقيت جاكرتا (12:12 بتوقيت جرينتش) .

وحدد المسئول مركز الزلزال على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي مدينة بواليمو وبعمق 100 كيلومترات تحت البحر.

وتعد اندونيسيا منطقة معرضة لحدوث الزلازل لوقوعها في منطقة سريعة التأثر بالزلازل تسمى منطقة الحزام الناري للمحيط الهادئ.

سبأ
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