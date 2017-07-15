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  رياضة
هاميلتون اول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبري
[15/يوليو/2017] سيلفرستون - سبأ:


ضمن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين لسباق جائزة بريطانيا الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة على التوالي اليوم السبت بعد أداء رائع تركه على بعد مرة واحدة من معادلة الرقم القياسي للألماني مايكل شوماخر.

وجاء الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثاني متفوقا مباشرة على زميله الالماني سيباستيان فيتل متصدر بطولة العالم.

وجاء تفوق هاميلتون على حلبة سيلفرستون بعدما انطلقت التجارب التأهيلية وسط الأمطار ليحقق مركز أول المنطلقين للمرة 67 في مسيرته وأصبح يملك فرصة كبيرة لمعادلة رقم شوماخر (68) قبل بدء العطلة في أغسطس.

وفاز بطل العالم سابقا ثلاث مرات بآخر ثلاثة سباقات في بريطانيا وسيبدأ السباق يوم غد الأحد كمرشح لمعادلة رقم الراحل جيم كلارك بالفوز أربع مرات متتالية وخمس مرات إجمالا.

سبأ
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