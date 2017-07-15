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وزير التخطيط يطالب الأمم المتحدة برفع الحصار والحظر على مطار صنعاء
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان "انجالي سين".

وفي اللقاء أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حكومة الإنقاذ الوطني علی تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتسهيل عمل مشاريع الأمم المتحدة في اليمن.

واستعرض مجمل التحديات والصعوبات والأضرار الناجمة عن إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والذي تسبب في فرض المزيد من التداعيات الكارثية علی الأوضاع الإنسانية للسكان .

ولفت الوزير الكميم إلی أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بواجبها الإنساني في إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض من دول العدوان علی حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي والموانئ البحرية اليمنية.

وطالب بإيصال رسالة أطفال وأمهات اليمن وما لحق بالبلاد من دمار وإزهاق للأرواح جراء إستمرار العدوان السافر للمجتمع الدولي .

من جهتها أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بصمود الشعب اليمني في مواجهة الظروف الإستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب العدوانية التي تشنها السعودية ودول التحالف.

وأطلعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان وزير التخطيط والتعاون الدولی علی مجمل الأنشطة والمشاريع المنفذة من قبل الصندوق في كافة المحافظات اليمنية عدا سقطرى وجهود الصندوق ومشاريعه في مجال التوعية بالصحة الإنجابية ومكافحة الكوليرا من خلال نشر وتوزيع البروشورات على الأمهات الحوامل والأطفال لتجنب العدوى بهذا الوباء إلی جانب توزيع حقيبة الكرامة عبر إتحاد نساء اليمن .

حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي علي الكحلاني وعدد من المعنيين بالوزارة.

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