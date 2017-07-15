وكيل وزارة الصحة يطلع على أنشطة مؤسسة الحق في الحياة لأطفال الشلل الدماغي [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر يحيى العرجلي ومعه رئيس المنتدى الإنساني هلال البحري اليوم، على أنشطة وبرامج مؤسسة الحق في الحياة لأطفال الشلل الدماغي.



وتهدف المؤسسة إلى تبنى برامج في مجال رعاية وتأهيل أطفال الشلل الدماغي تتصف بخصائص التنمية المستدامة.



واستمع الدكتور العرجلي من مدير المؤسسة نبيل عوض وأمين عام المؤسسة منى المفلحي إلى شرح عن المشاريع والبرامج التي تنفذها والتي يستفيد منها نحو 300 طفل وطفلة من سن الثالثة حتى الـ 15 من العمر ومنها برامج تدريب وتأهيل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالشلل الدماغي في المهارات الحياتية لتمكينهم من الاندماج في المجتمع.



كما استمع إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه المؤسسة خاصة في نقص الأدوية الخاصة بالشلل الدماغي.



وأكد الدكتور العرجلي استعداد الوزارة حل كافة الإشكاليات التي تواجه المؤسسة والعمل على توفير الأدوية حسب الإمكانات المتاحة، وتقديم الدعم اللازم بما يمكن المؤسسة من تنفيذ أنشطتها وبرامجها.



من جانبه أشار رئيس المنتدى الإنساني إلى ضرورة تضافر الجهود لتقديم الرعاية لأطفال الشلل الدماغي .. مؤكدا استعداد المنتدى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدعم المؤسسة.

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