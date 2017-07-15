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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 05:40:33م
مجلس النواب يستنكر إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
استنكر مجلس النواب إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى يوم أمس الجمعة ومنع رفع الآذان من مآذنه وكذا منع أئمة وخطباء المسجد من الدخول ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه.
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مجلس النواب يستنكر إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى
[15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
استنكر مجلس النواب إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى يوم أمس الجمعة ومنع رفع الآذان من مآذنه وكذا منع أئمة وخطباء المسجد من الدخول ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه.

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم هذه الإجراءات غير المسبوقة منذ الإحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967 م .. مؤكدا رفض مجلس النواب اليمني لهذه الإجراءات الإسرائيلية .

ووصف مجلس النواب هذه الإجراءات التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بالعقوبات الجماعية .. مؤكدا أن ذلك غير مبرر على الإطلاق.

وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تضاف إلى سجل السلطات الإسرائيلية الطويل من الإنتهاكات والجرائم بحق الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني .

وحذر مجلس النواب من محاولة إسرائيل استغلال الأحداث الجارية في بعض دول الوطن العربي لتنفيذ مخططها التهويدي في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك .

واستهجن وقوف بعض الدول العربية والإسلامية المتفرج على إغلاق المسجد الأقصى والذي يعتبر حدث إجرامي خطير .

ولفت بهذا الصدد إلى وقوف تلك الدول مكتوفة الأيدي والبصيرة تجاه العدوان الذي يشن على الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية دون أن تحرك ساكناً أو تدين هذا العدوان وتطالب بإيقافه ورفع الحصار البري والبحري والجوي لما يسببه من قتل النفس وهدم المساكن على ساكنيها وكذا ما تسببه القنابل والصواريخ والأسلحة التي تستخدمها دول العدوان من تأثير على البيئة أدت إلى إنتشار الكوليرا وغيرها من الأمراض.

كما حذر مجلس النواب من أن أحداث العنف التي يمارسها الكيان الصهيوني وآلته العسكرية ستدفع بإتجاه تقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات وإحياء عملية السلام.
سبأ
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