[15/يوليو/2017] عمران - سبأ:
تفقد محافظ عمران اليوم سير العمل بمركز مشروع الإستجابة الطارئة لمعالجة المصابين بالإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا بمستشفى ذيبين الريفي والممول من منظمة اليونيسيف.
واطلع المحافظ جعمان على أحوال مرضى الكوليرا بالمركز الصحي والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم لهم وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بهذا الوباء .
واستمع من المختصين بوحدة المعالجة بمركز الإسهالات إلى شرح عن الخدمات الطبية والعلاجية وعدد الحالات الواصلة للمركز وكيفية التعامل معها والصعوبات التي تواجه العمل.
وثمن المحافظ جعمان جهود الطواقم الطبية العاملة بمركز وحدة الإستجابة الطارئة وخاصة في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية التي تمر بها البلاد .
رافقه مدير عام المديرية سعد بختان.
سبأ