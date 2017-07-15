وكيلا محافظة ذمار يتفقدان سير الامتحانات بعدد من المراكز بمدينة ذمار [15/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

تفقد وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد محمد عبدالرزاق اليوم، سير امتحانات الشهادة العامة الثانوية في عدد من المراكز الإمتحانية بمدينة ذمار.



حيث زار الوكيلان الجبين وعبد الرزاق مراكز عمر المختار ومحمد إسماعيل وعمر بن عبدالعزيز والحسن بن علي والنور والميثاق وجنين وأبي بكر الصديق بمدينة ذمار، واطلعا على سير العملية الإمتحانية في تلك المراكز.



وأشادا بمستوى الانضباط في تنفيذ العملية الإمتحانية.. مثمنين جهود مكتب التربية بالمحافظة لإنجاح الإمتحانات وإكمال العام الدراسي رغم الصعوبات الراهنة.



وشدد الوكيلان على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرا العدوان..وحثا الطلاب على الإجتهاد وبذل مزيد من الجد لتحقيق مراتب متقدمة.



فيما أوضح رئيس قطاع نظم المعلومات بمكتب التربية بذمار ومقرر اللجنة الفرعية للامتحانات عصام الهروجي، أنه تم خلال الأيام الماضية ضبط 21 حالة انتحال شخصية في امتحانات الشهادة الثانوية وأربع حالات في امتحانات الشهادة الأساسية.. مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية للامتحانات أقرت حرمان جميع الطلاب المنتحلين في جميع المواد.



رافقهما خلال الزيارات مدير مكتب التربية بذمار احمد علي الوشلي ومدير إدارة الإعلام التربوي محمد الميثالي وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة .

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