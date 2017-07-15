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بدء دورة تدريبية لمعلمات الريف بإب
[15/يوليو/2017] إب - سبأ:
بدأت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية لمعلمات الريف ينظمها شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة بالتنسيق مع المعهد العالي للمعلمين بتمويل من منظمة اليونيسيف.
تهدف الدورة التي تستمر 66 يوم إكساب 60 من معلمات الريف بمديريتي الشعر والحزم مهارات وخبرات في أساليب وطرق التدريس بهدف تغطية العجز في معلمات الريف بالمديريات النائية.
وحث وكيل المحافظة صادق حمزة المشاركات على الاستفادة من برامج ومحاور الدورة بما يمكنهن من أداء رسالتهن التعليمية في الميدان.
وأكد دعم قيادة المحافظة ومكتب التربية لمثل هذه الدورات التدريبية.. مشددا على ضرورة توسيعها لتشمل كافة معلمي ومعلمات الريف بمختلف مديريات المحافظة.
حضر الافتتاح مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد الغزالي ورئيس شعبة المناهج والتوجيه عبد الرحمن الحبري ورئيس شعبة والتدريب والتأهيل محمد الصلاحي وعميد المعهد العالي للمعلمين فيصل الدميني.
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