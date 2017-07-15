وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل بمستشفى الكويت ومركز معالجة الكوليرا [15/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر يحيى العرجلي اليوم، سير العمل في مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة.



وأطلع الدكتور العرجلي على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بقسم الطوارئ بالمستشفى، واستمع من الكوادر الطبية إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل .



كما اطلع على سير العمل في الصيدلية المركزية الخاصة بوزارة الصحة وإجراءات صرف الأدوية، حاثا القائمين عليها بتسهيل صرف الأدوية الخاصة بالمواطنين بعيدا عن الإجراءات الروتينية ومنع أي ازدحام.



وثمن الدكتور العرجلي جهود الكوادر الطبية في المستشفى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



من جهة أخرى ناقش وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي خلال لقائه قيادات وكوادر مستشفى الكويت احتياجات المستشفى من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية .



وأشار الدكتور العرجلي في اللقاء الذي حضره مدير عام المستشفى أمين الجنيد ومدير عام الشؤون المالية يحيى الذيفاني ومسئولي الأقسام والعناية المركزة، إلى ما يعانيه القطاع الصحي من إنهيار الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل مواصلة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



وأكد أهمية توسيع العناية المركزة في أقسام الطوارئ والقلب والباطنية وغيرها وتكثيف الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم الدعم للمستشفى وتوفير الأدوية حسب الإمكانات المتاحة .



وثمن الدكتور العرجلي جهود قيادة المستشفى والعاملين فيه وصمودهم في ظل استمرار العدوان والحصار، مؤكدا أهمية مراعاة ظروف المواطنين المعيشية وخاصة خلال المرحلة الراهنة.



إلى ذلك تفقد وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي أحوال مرضى الإسهالات المائية الحادة بمركز علاج الكوليرا في مستشفى الكويت الجامعي، الذي تديره بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية.



وطاف وكيل الوزارة ومعه مدير عام مستشفى الكويت، بأجنحة المركز وأقسامه، واستمعا من القائمين على المركز إلى إيضاح عن الخدمات الطبية التي يقدمها ودوره في معالجة الكوليرا .



واطلعا على التجهيزات الطبية بالمركز الذي يضم 50 سريرا وإجراءات استقبال الحالات وإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة بهدف فرز الحالات المصابة بالكوليرا لمباشرة علاجها بشكل فوري.

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