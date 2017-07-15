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نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور الإعلام في كشف زيف العدوان
[15/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي أهمية دور الإعلام الوطني في نقل الحقائق وكشف الزيف الذي يحاول إعلام العدو إظهاره في وسائلهم الإعلامية المختلفة.

وقال الدكتور مقبولي في لقاء عقد اليوم بإذاعة الحديدة " إن الإعلام في الوقت الراهن أصبح ورقة حرب يحاول العدو من خلال إعلامه المضلل تحقيق إنجازات ليست موجودة على الواقع، ما يتطلب منا مواكبة ذلك من خلال إعلام يتعامل مع الوضع بمصداقية ومهنية ".

ودعا رجال الإعلام والصحافة ومختلف المؤسسات الإعلامية إلى كشف زيف العدو والعمل على إظهار الجرائم الإنسانية التي يرتكبها عدوان التحالف بحق أبناء الشعب اليمني وإبراز النجاحات والإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.

وأشاد بالدور الاعلامي المتميز الذي ظهرت به إذاعة الحديدة خلال هذه الفترة وجهود إدارتها في مواكبة التطورات الإعلامية .. مؤكدا دعم الحكومة لتطوير الإعلام بالمحافظة والمساهمة في إنشاء قناة تهامة التلفزيونية.

وفي اللقاء الذي حضره وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج ووكيل المحافظة لشئون الشباب صدام ناصر أحمد .. أشار وزير الإعلام أحمد حامد إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور الإعلام ومنها الإذاعات المحلية بما يمكنها إيصال الرسالة الإعلامية إلى المحافظات.

ولفت إلى جهود وزارة الاعلام لتقوية البث الإذاعي لإذاعة الحديدة .. مؤكد أن هذا التوجه يأتي في إطار مواجهة الإعلام المعادي الذي يحاول إيصال بثه إلى المحافظات اليمنية مستغلا في ذلك التدمير الذي قام به طيران العدوان وطال المنشآت الإعلامية ومنها أستديوهات البث الإذاعي وأبراج التقوية لإذاعة الحديدة.



وكان وكيل المحافظة لقطاع الثقافة والإعلام علي قشر ومدير عام إذاعة الحديدة عبدالقادر المنصوب اعتبرا إذاعة الحديدة منبر إعلامي قوي يسهم في توعية المواطن من خلال البرامج المباشرة والمسجلة في مختلف المواقع والجبهات.



وأكدا أن محافظة الحديدة تستحق أن يكون لها مؤسسات إعلامية قوية تعكس من خلالها التنوع الثقافي الذي تمتاز به المحافظة وخاصة في هذه المرحلة الذي يشكل فيها أبناء الحديدة إحدى جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته .
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