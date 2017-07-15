روسيا تحصد ذهبية السباحة الإيقاعية التزامنية في بطولة العالم للألعاب المائية [15/يوليو/2017] بودابست – سبأ:

أحرزت السباحة الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكو الميدالية الذهبية للسباحة الإيقاعية التزامنية ضمن فعاليات بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في العاصمة الهنغارية بودابست.



واحتلت كوليسنيتشينكو قائدة منتخب روسيا للسباحة الإيقاعية المركز الأول في البرنامج الفني اليوم برصيد (95.2036) نقطة .. تاركة الميدالية الفضية للإسبانية أونا كاربونيل، التي حصلت على (93.5634) نقطة.



أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى الأوكرانية آنا فولوشينا والتي حلت ثالثة برصيد (91.9992) نقطة.



وهكذا، تكون البطلة الأولمبية سفيتلانا كوليسنيتشينكو قد حصدت ميداليتها الذهبية العاشرة في بطولات العالم، والأولى لروسيا في النسخة الحالية للبطولة.

سبأ