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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:11م
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استراليا تعتزم الانضام لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
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استراليا تعتزم الانضام لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة
[15/يوليو/2017] بلجراد - سبأ:
اعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب إن بلادها ستشغل أحد مكانين شاغرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بعد انسحاب فرنسا. 

ونقلت صحيفة هيرالد صن اليوم عن بيشوب قولها في بلجراد عاصمة صربيا لم نلجأ لميزانيتنا الخاصة بالمساعدات ولم نقدم تعهدات لا نستطيع أن نفي بها... نظمنا حملة تعتمد بشكل كبير على سجلنا وكيف سنتصرف في مجلس حقوق الإنسان".

وقالت الصحيفة إن استراليا حصلت على 141 تعهدا مكتوبا وأكثر من 20 تعهدا شفهيا من 192 عضوا في الأمم المتحدة لدعم طلبها.

ولم يتمكن مكتب بيشوب اليوم من تأكيد ضمان حصول استراليا على مكان بالمجلس ولكنه قال "نتطلع إلى مساهمة إيجابية" وذلك قبل الإعلان عن تشكيل المجلس في أكتوبر .

وكانت الأمم المتحدة انتقدت من قبل معاملة استراليا للسكان الأصليين ومن المقرر أن تصدر مقررتها الخاصة فيكتوريا تولي-كوربوز تقريرا في سبتمبر.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت انسحابها في بيان صدر الخميس مما يدعم مساعي إسبانيا لشغل المكان الثاني الشاغر.

وستكون هذه أول مرة تشغل فيها استراليا مكانا في المجلس،ويأتي ذلك وسط انتقادات لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان مع السكان الأصليين ومع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
سبأ
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