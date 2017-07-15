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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 05:14:11م
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المانيا : السائحتين القتيلتين في حادث الطعن بمدينة الغردقة المصرية المانيتان
[15/يوليو/2017] القاهرة – سبأ:
أكدت المانيا اليوم السبت أن السائحتين اللتين قتلتا في حادث الطعن الذي وقع أمس الجمعة في أحد المنتجعات بمدينة الغردقة المصرية تحملان الجنسية الألمانية.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان بثته السفارة الألمانية في القاهرة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) "لقد تأكدت لنا الحقيقة المؤسفة أن سائحتين ألمانيتين قد قتلتا في الهجوم الذي وقع في الغردقة".

وأشارت إلى أن موظفي السفارة الالمانية بالقاهرة يتواجدون حالياً في مكان الهجوم، وعلى تواصل دائم مع السلطات المصرية.

واعتبرت الخارجية الالمانية "تلك الجريمة التي استهدفت سائحين أجانب عملاً إجرامياً على أعلى درجات الخسة يملأ قلوبنا بمشاعر الحزن والأسى والغضب".

وكان شاب (28 عاماً) قد اعتدى بسكين على سائحات أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق في مدينة بالغردقة ما أدى إلى مقتل اثنتين وإصابة أربع آخريات، بينهن سائحة تشيكية واثنتين ارمينيتين وروسية.

وتم ضبط الشخص المعتدي، ويخضع حاليا للتحقيقات، لمعرفة دوافعه لارتكاب الحادث.
سبأ
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