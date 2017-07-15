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آخر تحديث: السبت، 15 - يوليو - 2017 الساعة 05:13:10م
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محافظ عمران يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية بمديرية ذيبين
[15/يوليو/2017] عمران - سبأ:
تفقد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم سير إمتحانات الشهادة الثانوية في عدد من المراكز بمديرية ذيبين.

حيث اطلع المحافظ، على سير الامتحانات بمركز مجمع زايد التربوي، واستمع من الطلاب والمعلمين إلى إيضاح حول الصعوبات التي تواجه العملية الإمتحانية.

وأكد المحافظ أهمية تضافر الجهود لإنجاح الامتحانات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشاد بمستوى الانضباط بالمركز الامتحاني.. مثمنا جهود  قيادة مكتب التربية والكوادر التربوية لإنجاح العملية الإمتحانية.

وحث الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج .

رافقه مدير عام مديرية ذيبين سعد بختان.
سبأ
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